В Крыму грузоперевозки в январе выросли на 13%

В Крыму за январь 2011 г. предприятиями всех видов транспорта перевезено 873,0 тыс. тонн грузов и выполнено 646,9 млн. т/км транспортной работы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в АРК, по сравнению с январем 2010 г. объем грузоперевозок увеличился на 12,6%, грузооборот – на 17,7%.

Увеличение объемов перевозок произошло за счет железнодорожного транспорта – этим видом отправлено 491,8 тыс. тонн грузов и выполнено 573,2 млн. т/км грузооборота. По сравнению с январем 2010 г. величина этих показателей возросла соответственно на 27,3% и 16,1%. Железнодорожный транспорт выполняет 56% коммерческих грузоперевозок и 89% транспортной работы в регионе.

Автомобильным транспортом Крыма на коммерческой основе за январь 2011 г. доставлено заказчикам 126,1 тыс. тонн грузов, что на 3,6% меньше, чем за январь 2010 г. Предприятия - юридические лица выполняют более 67% всего объема коммерческих автомобильных грузоперевозок.

Из аэропортов автономии было отправлено 15 тонн грузов и прибыло 8 тонн, что соответственно в 3 раза и в 2 раза больше, чем за январь 2010 г. Отправление грузов осуществлялось преимущественно в международном сообщении (59%).

Как сообщал УНИАН, за 2010 г. в Крыму предприятиями всех видов транспорта перевезено 11 млн. тонн грузов и выполнено 6862 млн. т/км транспортной работы, по сравнению с 2009 г. объем грузоперевозок увеличился на 9,7%, грузооборот – на 7,6%.