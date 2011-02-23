Кабмин решил самостоятельно назначать гендиректора Концерна РРТ

Кабинет Министров Украины принял решение, согласно которому назначение и увольнение генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) осуществляет правительство. Соответствующее постановление №125 от 31 января т.г. размещено на правительственном портале. Согласно документу, Министерству инфраструктуры в месячный срок поручено внести соответствующие изменения в устав Концерна РРТ. Напомним, ранее, согласно постановлению №897 от 11 июля 2007 года, решение о назначении и увольнении гендиректора Концерна РРТ принимала Верховная Рада по предоставлению премьер-министра Украины.

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