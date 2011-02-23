Компенсация железным дорогам перевозок льготников составила менее 2%

За январь 2011 года железными дорогами Украины перевезено пассажиров льготных категорий на сумму 37,6 млн. грн., компенсация составила менее 2% от необходимой суммы.

Об этом УНИАН сообщили в «Укрзализныце».

В частности, льготных перевозок, заказчиком которых являются областные госадминистрации, выполнено на сумму 22,7 млн. грн., получено компенсаций 0,7 млн. грн. (3%).

Также сложной остается ситуация с финансированием за перевозку студентов высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и учеников профессионально-технических учебных заведений. Железными дорогами перевезены студенты на сумму 13,6 млн. грн., а компенсации не получены вовсе. Такая же ситуация с финансированием сложилась с перевозкой детей в возрасте от 6 до 14 лет. Железными дорогами перевезено их на сумму 1,17 млн грн, а компенсации также не получено.

Справка УНИАН. Согласно действующему законодательству Украины, железные дороги безотказно предоставляют льготный проезд 26 категориям граждан: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических заведений, детям в возрасте от 6 до 14 лет и другим. Согласно Закону Украины «О железнодорожном транспорте», убытки от перевозки отдельных категорий граждан на льготных условиях должны компенсироваться за счет государственного или местного бюджетов в зависимости от того, каким органом власти принято такое решение.