В Украине транзитные перевозки грузов в 2010 году снизились на 14,5%

В 2010 году в Украине было перевезено 152 млн. 353,78 тыс. тонн транзитных грузов, что на 14,5% меньше, чем в 2009 году.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в частности, железнодорожным транспортом было перевезено 44 млн. 511,77 тыс. тонн, что на 0,7% меньше, чем в 2009 году, трубопроводным – 99 млн. 440,26 тыс. тонн (на 22,3% меньше).

Одновременно транзитные перевозки автотранспортом в прошлом году выросли на 38,6% – до 4 млн. 649,12 тыс. тонн, морским транспортом – в 1,9 раза, до 3 млн. 660,41 тыс. тонн, авиатранспортом – на 34,7%, до 1,58 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, за 2010 год предприятия транспорта Украины перевезли 755,3 млн. тонн грузов, что на 8,5% больше, чем за 2009 год. Грузооборот в прошлом году вырос на 6,4% и составил 404,6 млрд. т/км.