Доход УГЦР в 2010 году вырос на 14%

Доход УГЦР в 2010 году по сравнению с 2009 годом вырос на 14%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УГЦР.

Основным источником поступления средств, как свидетельствуют тарифные показатели, являются работы, связанные с радиочастотным мониторингом и обеспечением электромагнитной совместимости (70%).

Абсолютные данные по доходам УГЦР не приводятся, однако согласно данным Госкомстата Украины, доходы от услуг надзора и технического контроля за использование радиочастот в Украине составили 449,4 млн. грн., что на 13,8% больше, чем в 2009 году.

По итогам 2010 года в составе системы технического радиоконтроля УГЦР насчитывается 121 мобильная станция радиоконтроля и 230 стационарных станций радиоконтроля, развернутых во всех областных центрах и еще в 73 населенных пунктах Украины. Техническому радиоконтролю в Украине в прошлом году подлежали 173 702 единицы радиоэлектронных средств.

В 2010 году УГЦР оформлено 15 438 заключений относительно электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств (РЭС), оформлено и предоставлено вместе с филиалами 101 701 разрешение на эксплуатацию РЭС, скоординировано 4 261 частотных присвоений для РЭС Украины и 8 563 для РЭС других стран.