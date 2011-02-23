В Полтавской области в январе перевозка увеличилась на 12%

Транспортные предприятия Полтавской области в январе 2011 года перевезли 1,9 млн. тонн грузов, что на 12,1% больше объемов января 2010 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Полтавской области.

Согласно сообщению, грузооборот за указанный период вырос на 26,7% и составил 581 млн. т/км. Грузооборот железнодорожного и автомобильного транспорта увеличился соответственно на 27,7% и 19,5%.

Железнодорожным транспортом области за январь 2011 года отправлено 1593,8 тыс. тонн грузов, что на 6,1% больше, чем за аналогичный период 2010 года. Отправка строительных материалов, лома черных металлов, каменного угля, железной и марганцевой руды, лесных грузов увеличилась в 2,9-12 раз. Вместе с тем, отправка зерна и продуктов перемола уменьшилась на 64,5%, черных металлов – на 30,8%, нефти и нефтепродуктов – на 19,1%.

Предприятия автомобильного транспорта (с учетом перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями) за январь 2011 года перевезли 318 тыс. тонн грузов, что на 56,2% больше, чем за январь 2010 года, грузооборот выполнен в объеме 66,1 млн. т/км, что на 19,5% больше, чем в январе прошлого года.