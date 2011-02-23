Украинцев, возвращающихся из Ливии, в Борисполе встречают МЧС и психологи

Для встречи граждан Украины, которые возвращаются из Ливии, в международном аэропорту «Борисполь» МЧС организовало оперативную группу и психологов, а также автобусы, которые будут доставлять людей к железнодорожным и автовокзалам Киева, а также в аэропорт "Жуляны".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС.

По поручению Президента Украины МЧС совместно с МИД и Министерством обороны осуществляет эвакуацию украинцев из Ливии.

Сегодня утром из международного аэропорта «Борисполь» в город Триполи вылетел самолет Ил-76 МД Минобороны (количество посадочных мест в самолете - 225).

Возвращение самолета в аэропорт «Борисполь» предварительно запланировано на 17.00.