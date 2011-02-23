«Укравтохолдинг» в 2010 году сократил убыток на 89,5%

ООО «Украинский автомобильный холдинг» («Укравтохолдинг»), которое входит в корпорацию «Богдан», в 2010 году сократило чистый убыток на 89,5% по сравнению с 2009 годом – до 6,591 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, текстом которого располагает УНИАН.

В сообщении отмечается, что в 2010 году "Укравтохолдинг" сократил чистый доход на 2,3% по сравнению с 2009 годом – до 1 млрд. 304,824 млн. грн., а также сократил валовой доход (выручку) от реализации на 9% – до 1 млрд. 574,938 млн. грн.

Справка УНИАН. ООО «Украинский автомобильный холдинг» входит в корпорацию «Богдан» и специализируется на продажах новых автомобилей (в том числе с помощью банковского кредитования).

«Украинский автомобильный холдинг» имеет собственную сеть из 37 филиалов по всей территории Украины. Кроме того, компания работает с более чем 100 привлеченными дилерскими компаниями.

100% уставного капитала ООО «Украинский автомобильный холдинг» принадлежит компании Autoretail Holding Limited (Кипр).

2009 год «Украинский автомобильный холдинг» завершил с чистым убытком 62,602 млн. грн., тогда как за 2008 год чистая прибыль компании составила 0,310 млн. грн.