В Киеве закрыто движение трамвая № 5

В Киеве в связи с началом строительства транспортной развязки возле станции метро «Днепр» с 23 февраля движение трамваев по маршруту № 5 «Контрактовая площадь - бульвар Дружбы Народов» закрыто.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации с ссылкой на КП «Киивпасстранс».

От Контрактовой площади до моста Патона можно добраться автобусами № 51 «Контрактовая площадь – станция метро «Красный хутор», и автобусами в режиме движения маршрутного такси № 500 «Контрактовая площадь – станция метро «Красный хутор».