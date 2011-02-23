«Киевстар» увеличил пропускную способность сети Интернета более чем вдвое

Оператор мобильной и фиксированной связи «Киевстар» более чем в два раза увеличил емкость каналов Интернета для сети широкополосного доступа на базе технологии FTTB (оптика в дом).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, увеличение пропускной способности сети вызвано ростом количества клиентов услуги «Домашний Интернет» и беспрецедентным ростом IP-трафика. Так, в 2010 году объем IP-трафика, переданного и принятого клиентами «Домашнего Интернета», превысил 95 Петабайт (99,6 млн. ГБ). Это в 47 раз превышает весь объем всемирного интернет-архива (некоммерческая цифровая библиотека, где хранятся архивные версии публичных веб-сайтов со всего мира).

Волоконно-оптическая сеть «Киевстара» имеет общую протяженность 30 тыс. км. «Киевстар» обеспечил возможность подключения по технологии FTTB для более 2,2 млн. семей в 38 городах Украины. В 2011 году компания планирует расширить территорию доступности «Домашнего Интернета» в два раза.

Справка УНИАН. Объединенный «Киевстар» (бизнес-единица «Украина» VimpelCom Ltd.) – мультисервисный оператор, внедряющий универсальные решения для организации полносвязных коммуникационных сетей любого масштаба, с учетом текущих и будущих потребностей клиентов. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – «Киевстар» и «Beeline-Украина» (ЗАО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»). Объединенная база мобильных клиентов составляет около 25 млн. человек.

Услуги фиксированной связи объединенной компании предоставляются на базе номерного диапазона общей емкостью более 310 тыс. номеров и технических средств ООО «Голден Телеком». Расширение сети фиксированной связи осуществляется с использованием оборудования нового поколения – программных коммутаторов 4-го класса по технологии VoIP.