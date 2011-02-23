Украина предлагает Азербайджану принять участие в проекте «Викинг»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ предлагает Азербайджану принять участие в проекте по организации транспортного сообщения «Викинг».

Как передает корреспондент УНИАН, такое предложение Н.АЗАРОВ сделал сегодня в ходе встречи с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром МАМЕДЬЯРОВЫМ.

«Соглашение открыто, в том числе и для Азербайджана», - сказал Н.АЗАРОВ. Он подчеркнул, что в случае участия Азербайджана в проекте можно будет наладить транспортно-грузовое сообщение от Прибалтики через Беларусь и Украину со странами Центральной Азии.

«В случае присоединения к соглашению Азербайджан мог бы принять участие в этом проекте с целью дальнейшего возможного продолжения маршрута на Казахстан, Туркменистан и другие страны Центральной Азии», - сказал премьер.

При этом он подчеркнул, что протокол о возможности присоединения Азербайджана к этому проекту уже передан для рассмотрения Министерству транспорта Азербайджана, и Украина в ближайшее время готова провести консультации по этому вопросу с представителями ведомств Азербайджана.

Справка УНИАН. Поезд комбинированного транспорта «Викинг» начал работу в 2003 году. Общая длина его маршрута составляет 1733 км. Поезд проходит через Украину, Беларусь и Литву и соединяет цепь морских контейнерных и контрейлерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей.

Поезд "Викинг" курсирует по маршруту Ильичевск (Украина) - Минск (Беларусь) - Клайпеда (Литва).