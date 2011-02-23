В Украину в 2010 году легально ввезено почти 10 млн. мобильных терминалов

В 2010 году в Украину официально ввезено из-за границы более 9,988 млн. мобильных терминалов, что почти на 6 млн. больше, чем в 2009 году (4,068 млн. шт.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР) со ссылкой на данные Государственной таможенной службы Украины.

В госбюджет за счет таможенных платежей от ввоза мобильных терминалов в 2010 году поступило 1,258 млрд. гривен.

В результате принятых мер по учету мобильных терминалов на рынке Украины удалось довести долю легально ввезенных мобильных телефонов, по оценкам аналитиков рынка, до 92-97% (против 6-7% в 2008 году).

В 2010 году УГЦР выдано разрешений на ввоз более 9,952 млн. радиоэлектронных средств (РЭС), из них 8,821 млн. мобильных терминалов. Кроме того, разрешения на ввоз в режиме авторизованных поставок получили 2 производителя продукции – Samsung и LG.

Также динамично росли производственные показатели Центра сертификации УГЦР. За отчетной период оформлено протоколами 780 испытаний. Центром выдано 259 сертификатов соответствия и проведено 86 технических надзоров за серийной продукцией.