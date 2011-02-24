Ривненские водители требуют повышения тарифов на перевозку пассажиров

Областная общественная организация «Союз водителей» от имени перевозчиков Ривне обратилась к горсовету с просьбой утвердить новый тариф на перевозку пассажиров в городских маршрутках – с 1,5 до 2,5 грн.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель правления «Союза водителей» Сергей ОВЧИННИКОВ, главной причиной этого обращения является повышение стоимости горючего на 20% и расходов перевозчиков на запасные части и техническое обслуживание - на 200%.

Кроме того, перевозчики считают, что со времени установления нынешнего тарифа в 1,5 грн. минимальная зарплата выросла на 79%, поэтому есть реальные условия для повышения стоимости проезда в маршрутных частных автобусах без заметного ухудшения материального положения пассажиров.

Тариф в размере 1,5 грн. был установлен на перевозку пассажиров в Ривне в 2008 году. С тех пор перевозчики несколько раз хлопотали перед горсоветом о повышении тарифов, однако это не находило поддержки у депутатов горсовета и общественности.