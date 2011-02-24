Кабмин утвердил сводный финплан железных дорог Украины на 2011 год

Кабинет министров Украины утвердил сводный финансовый план железных дорог Украины на 2011 год.

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», соответствующее распоряжение от 23 февраля т.г. №141-р обнародовано на правительственном портале.

Согласно документу, чистый доход от реализации продукции (без НДС) предусмотрен на уровне 48,3 млрд. грн. Платежи в бюджеты всех уровней - 13,3 млрд. грн, в том числе в Государственный - 5,7 млрд. грн.

Напомним, в прошлом году финансовый план железных дорог Украины был принят 23 июня с доходами в размере 43 млрд. грн. Прибыль была утверждена в размере 450 млн. грн., капитальные инвестиции запланированы на уровне 10 млрд. грн., отчисления в бюджет – 11 млрд. грн.

Финпланом "Укрзализныци" на 2009 год было предусмотрено получение дохода в размере 38,3 млрд. грн. и чистой прибыли в размере 245 млн. грн.