Турпакеты могут подорожать на фоне роста стоимости авиатоплива

Стоимость туристических пакетов может вырасти на фоне роста стоимости авиационного топлива.

Об этом сегодня сказал в комментарии УНИАН директор «Натали турс Украина» Владимир ГАВРИШ.

По его словам, только фактор роста стоимости топлива сегодня может повлиять на стоимость отдыха.

«Возможный рост цен обусловлен сегодня только одним фактором: стоимость топлива. К сожалению, изменение стоимости топлива нами не контролируется вообще, мы не можем с авиакомпанией зафиксировать стоимость топлива на весь сезон. А авиакомпания работает по факту заправки, это технический момент. ...Так вот, если рынок (нефти — УНИАН) будет двигаться вверх, то, естественно, мы будем наблюдать то же самое с себестоимостью авиаперелетов», - сказал В. ГАВРИШ.

По его словам, доля топлива в стоимости туристического пакета может достигать 40-80%. «Доля стоимости авиабилета в турпродукте по разным направлениям - от 40 до 50%. Особенно по дальним направлениям. К примеру, Таиланд: 70-80% от стоимости тура - это стоимость авиабилета. Поэтому если билет вырастает на 10%, то и весь продукт на 7-8% должен вырасти», - отметил В.ГАВРИШ.