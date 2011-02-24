Введение пошлин на топливо может похоронить отрасль – Профсоюз таксистов

Введение в Украине импортных пошлин на нефтепродукты с последующим ростом цен может похоронить отрасль таксомоторных перевозок.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал председатель Профсоюза таксистов Украины Василий ПОПИК в ходе круглого стола на тему: «О целесообразности и главных социально-экономических рисках введения пошлины на импорт нефтепродуктов в Украину» сегодня в Киеве.

По его словам, топливная составляющая в тарифе такси равна около 75%.

«Любой налог на топливо – это скрытый налог на все. Транспорт – это кровь экономики. Поэтому увеличение цен на топливо, безусловно, приведет к росту цен на остальные товары и услуги… Отрасль таксоперевозок может умереть…», – отметил В.ПОПИК.

При этом он добавил, что «в некоторых регионах мы были вынуждены поднять тарифы на 10% и получили сокращение заказов на 20%. Есть какая-то грань, и мы к ней подходим», – сказал В.ПОПИК.

Напомним, 29 января 2011 г. Межведомственная комиссия по международной торговле объявила о том, что приняла решение о начале специального расследования относительно увеличения объемов импорта нефтепродуктов в Украину, результатом которого может стать введение пошлин на топливо.

Ранее Минэнергоугля официально заявило, что поддерживает введение в Украине пошлин на импортные нефтепродукты в независимости от страны происхождения, на бензины –130 евро/тонна, на дизтопливо – 80 евро/тонна.

Украинские НПЗ считают, что пошлины позволят увеличить переработку нефтяного сырья и провести модернизацию производств.

Крупные сети АЗС, преимущественно импортирующие нефтепродукты, негативно высказались о возможности введения пошлин, считая, что это приведет к монополизации рынка украинскими НПЗ, а также к резкому росту цен на нефтепродукты до 10 грн./литр на А-95 и до 9 грн./литр на ДТ при текущем уровне мировых цен на нефть.

Свою обеспокоенность возможным введением пошлин в совместном письме премьер-министру Украины изложили Посольства Литвы, Румынии и Польши.