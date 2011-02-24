В Крыму в этом году откроют шесть новых авиарейсов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра курортов и туризма Автономной Республики Крым Александр ЛИЕВ сегодня в ходе Hospitality Industry Forum 2011.

«В этом году мы запускаем шесть новых авиарейсов, которых не было последние годы, с такими странами, как Беларусь (Минск), будет авиасообщение с Франкфуртом-на-Майне, а также чартерное авиасообщение Токио – Киев – Симферополь», – сказал он.

А.ЛИЕВ добавил, что первые чартерные рейсы из Токио ожидаются в сентябре текущего года.