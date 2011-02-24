В Крыму в этом году откроют шесть новых авиарейсов
18:48, 24 февраля 2011Транспорт/Связь
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В Крыму в этом году откроют шесть новых авиарейсов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель министра курортов и туризма Автономной Республики Крым Александр ЛИЕВ сегодня в ходе Hospitality Industry Forum 2011.
«В этом году мы запускаем шесть новых авиарейсов, которых не было последние годы, с такими странами, как Беларусь (Минск), будет авиасообщение с Франкфуртом-на-Майне, а также чартерное авиасообщение Токио – Киев – Симферополь», – сказал он.
А.ЛИЕВ добавил, что первые чартерные рейсы из Токио ожидаются в сентябре текущего года.
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