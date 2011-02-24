НАТО надеется на участие украинских военных в борьбе с пиратством

НАТО надеется на участие украинских военных в операциях по борьбе с пиратством в Индийском океане.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Генеральный секретарь НАТО Андерс ФОГ РАСМУССЕН во время лекции для студентов Киевского Национального университета имени Шевченко.

«Украинские Военно-Морские силы имеют опыт участия в антитеррористических операциях под руководством НАТО в Средиземном море. Но украинские торговые суда и моряки достаточно часто становились жертвами пиратства в Индийском океане. Поэтому я очень надеюсь, что украинские Вооруженные силы рассмотрят возможность присоединения к операции по борьбе с пиратством под руководством НАТО в этом регионе», - сказал он.