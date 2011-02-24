У Украины есть все возможности эвакуировать украинцев из Ливии воздушным путем - Азаров

У Украины есть все возможности для того, чтобы организовать эвакуацию всех украинцев из Ливии воздушным путем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с Генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог РАСМУССЕНОМ.

Он подчеркнул, что часть украинцев уже эвакуирована из Ливии, и Украина ведет учет всех граждан Украины, которые находятся в опасности в этой стране.

«У нас есть все возможности, чтобы осуществить эвакуацию (украинцев - УНИАН) воздушным путем», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он высказал сожаление, что не удается выйти на контакты с руководством Ливии, однако подчеркнул, что Украина поддерживает контакт с дипломатами Турции, России, Германии.

«Мы договорились о возможности совместной эвакуации наших граждан из этой страны», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в столичном аэропорту “Борисполь” приземлился украинский самолет, на котором из Ливии эвакуированы 100 граждан Украины.

После этого первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ сообщил, что в настоящее время Министерство иностранных дел Украины прорабатывает все возможные варианты дальнейшей эвакуации наших соотечественников из Ливии.

В частности, прорабатывается возможность направления в Ливию паромов или других плавсредств из Украины, проинформировал он.

А.КЛЮЕВ также отметил, что достигнута договоренность об эвакуации наших граждан греческими, турецкими и российскими паромами, которые на этой неделе будут прибывать в ливийские порты.