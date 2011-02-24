«Укрзализныця» к мартовским праздникам назначила 6 дополнительных поездов

По состоянию на 24 февраля 2011 года, железные дороги Украины назначили 6 дополнительных поездов для обеспечения пиковых перевозок пассажиров накануне и во время праздника 8 марта.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, 5 поездов назначила Юго-Западная железная дорога и 1 - Одесская.

Работы по изучению спроса и назначение дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжаются.

Составом ОЖД назначен поезд № 210/209 Николаев - Киев отправлением из Николаева 3, 8 марта, из Киева - 4, 9 марта. Составом Юго-Западной железной назначены: поезд № 207/208 Киев - Ужгород отправлением из Киева 4, 7/03, из Ужгорода - 5, 8/03; № 269/270-219/220 Киев - Ивано-Франковск отправлением из Киева 4/03, из Ивано-Франковска - 8/03; № 529/502 Киев - Львов отправлением из Киева 4, 7/03, из Львова - 5, 8/03; № 531/226 Киев - Львов отправлением из Киева 4/03, из Львова - 5/03; № 282/281-58/57 Киев - Симферополь отправлением из Киева 4, 7/03, из Симферополя - 5, 8/03.