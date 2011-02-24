Совмин Крыма направит 300 млн. грн. на ремонт дорог в 2011 году

Совет министров Крыма планирует направить 300 млн. гривень на строительство и ремонт автомобильных дорог полуострова в 2011 году, деньги будут взяты из 900 млн. грн., которые АРК получит в этом году из Государственного бюджета Украины на свое социально-экономическое развитие.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба крымского правительства.

«Около 300 миллионов гривень пойдут на строительство и ремонт дорог, средства распределены на все города Крыма», - сказал крымский премьер Василий ДЖАРТЫ.

Ремонт и строительство дорог и улиц в Крыму будут финансироваться также из других источников: бюджета Крыма, бюджетов городов и районов, а также за счет прямого финансирования из Госбюджета Украины.