Азаров выступает за участие Украины в борьбе с пиратами

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает целесообразным участие украинских боевых кораблей в операциях по борьбе с пиратством в Аденском заливе.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО, об этом Н.АЗАРОВ сказал сегодня в ходе встречи с Генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог РАСМУССЕНОМ.

«Вместо того, чтобы ржаветь у стенки, корабли могут приносить пользу, а моряки – набираться боевого опыта», - процитировал Н.АЗАРОВА его пресс-секретарь.

Также Н.АЗАРОВ в ходе встречи с А. Фог РАСМУССЕНОМ подчеркнул, что Украина готова внедрять стандарты НАТО в своей армии.

«Нам подходят ваши стандарты хорошо оснащенной, небольшой по численности, мобильной, технологичной и современной армии. И мы готовы внедрять их у себя», - сказал премьер Украины.