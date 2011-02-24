Агропрому Луганской области выделят 7,9 млрд. грн.

Из Государственного бюджета Украины на 2011 год агропромышленному комплексу Луганской области предусматривается выделить 7,9 млрд. грн. (в 2010 году - 1,7 млрд. грн.).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Александр ОЛЬШАНСКИЙ в своем выступлении на научно-практической конференции «Особенности проведения весенне-полевых работ в 2011 году и вопросы рынка земли».

По его словам, на производственные направления по растениеводству запланировано выделить 638 млн. грн., из которых 558 млн. грн., или 87%, отведено под закладку и уход за молодыми садами, виноградниками и ягодниками.

На различные программы по животноводству предусмотрено 2 млрд. 730 тыс. грн., из них 2 млрд. грн. - на программу «Поддержка отрасли животноводства» и 500 млн. грн. - на частичную компенсацию стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм и комплексов.

Заместитель губернатора рассказал, что Министерство аграрной политики и продовольствия Украины разработало проекты постановлений Кабинета министров Украины, которыми определены размеры бюджетной дотации на 2011 год за поголовье телок, закупленных у физических лиц (до 7 грн. за 1 кг живого веса) и за поголовье коров мясного направления продуктивности (племзаводам – до 1900 грн., племрепродукторам – до 1000 грн., товарным хозяйствам – до 600 грн. за голову). Также предусмотрены доплаты за реализованное молоко: сельхозпредприятиям – 35 коп. и физическим лицам – 30 коп. за 1 кг в пересчете на базисную жирность, за выращенный и проданный молодняк КРС – 1,5 грн. и свиней – 1,0 грн. за килограмм живого веса. Физическим лицам за закупленную новую установку индивидуального доения предусматривается доплата 5 тыс. грн.

Также будут выделяться средства на оздоровление детей, поддержку обслуживающих кооперативов, консультационной службы, развитие коммунального хозяйства в сельской местности (7,8 млн. грн.), частичную компенсацию стоимости сложной сельхозтехники отечественного производства (10 млн. грн.), поддержку физкультуры и спорта (8,8 млн. грн.) и поддержку фермерских хозяйств (28 млн. грн.).

«Половина всей суммы господдержки (3,9 млрд. грн.) будет направлена на обеспечение деятельности Аграрного фонда, которым в прошлом году в области было закуплено 79,1 тыс. тонн зерна, что превысило задание на 16,3%», – отметил А.ОЛЬШАНСКИЙ.