Сумской горсовет принял программу развития транспорта

На сессии Сумского городского совета депутаты проголосовали за принятие «Программы развития городского пассажирского транспорта на 2011-2013 годы», в рамках которой из бюджета выделят 8,53 млн. гривень на покупку автобусов.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно программе, предусмотрено приобретение 20 автобусов: 5 – в 2011 г., 7 – в 2012 г. и 8 – в 2013 г.

Решение должно помочь улучшить финансовое положение КП «Электроавтотранс», у которого в настоящее время много долгов.

Ранее городской голова Сум Геннадий МИНАЕВ заявлял о том, что в плане городских властей - взять в лизинг 50 троллейбусов и 20 автобусов, что позволит увеличить долю перевозок общественного транспорта. Сейчас общественный транспорт перевозит 11% платных пассажиров, и если бы доля этих перевозок составила хотя бы 50%, то предприятие было бы экономически стабильным.