Английская компания хочет организовать логистический пункт на базе Сумского аэропорта

Одна из английских компаний выразила желание взять в оперативное управление аэропорт «Сумы» и организовать на его базе логистический пункт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Сумской облгосадминистрации Юрий ЧМЫРЬ.

По его данным, сумма инвестиций может составить около 100 млн. долл. Руководитель области уточнил, что речь идет об авиационных грузоперевозках.

«Если все сделать и зайдут инвестиции, то сможем запустить и пассажирские компании», – сказал Ю.ЧМЫРЬ.

В настоящее время Сумской аэропорт находится в собственности Сумского областного совета, который вынужден периодически выделять средства на поддержание его работы.

Ранее здание аэровокзала сумского аэропорта выставлялось на конкурс аренды, но желающих не нашлось.