ГАЗ и Volkswagen договорились о полном цикле сборки VW и Skoda в Нижнем Новгороде

Volkswagen Group Rus и "Группа ГАЗ", входящая в "Базовый элемент" Олега Дерипаски (РФ), заключили соглашение о производстве автомобилей Volkswagen и Skoda на заводе "ГАЗ" в Нижнем Новгороде, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз немецкой компании.

"Полный цикл производства моделей Volkswagen и Skoda, включающий сварку, окраску и сборку, будет организован на легковом производстве "ГАЗа", которое соответствует международным стандартам, имеет высокую степень автоматизации, гибкости и высококвалифицированный персонал. Общий объем производства в рамках проекта составит более 100 тысяч автомобилей в год", - говорится в сообщении.

Проект предполагает увеличение загрузки производственных мощностей "ГАЗа", при этом Volkswagen Group Rus обеспечит площадку дополнительным оборудованием, а также проведет обучение сотрудников "ГАЗа". В проекте будет задействовано 2500 сотрудников предприятия.

Как отмечается в сообщении, окончательное соглашение между Volkswagen Group Rus и "Группой ГАЗ"планируется подписать в этом году.

"Группа ГАЗ" основана в 2005 году в результате реструктуризации производственных активов ОАО "Руспромавто", существовавшего с 2001 года. Наряду с Горьковским автозаводом в состав группы входят 18 автомобилестроительных предприятий в России, сбытовые и сервисные структуры. Штаб-квартира компании расположена в Нижнем Новгороде.