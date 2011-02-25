GM в 2010 году получила 4,7 млрд. долл. чистой прибыли

Американский автопроизводитель General Motors Company, образованный в июле 2009 года путем реорганизации General Motors Corporation, сильно пострадавшей от финансового кризиса, по итогам 2010 года получил чистую прибыль в размере 4,7 миллиарда долларов; за последний квартал минувшего года прибыль составила 500 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

Чистая прибыль GM в перерасчете на одну обыкновенную акцию по итогам года составила 2,89 доллара, в четвертом квартале - 0,31 доллара. Выручка компании за минувший год составила 135,6 миллиарда долларов, за четвертый квартал - 36,9 миллиарда долларов.

GM с 1 июня 2009 года приступила к процедуре банкротства, в рамках которой власти США оказали автопроизводителю финансовую помощь в размере около 30 миллиардов долларов, а взамен получили 60% акций компании. В результате к 1 июля была создана новая компания General Motors Company. Старая GM (General Motors Corporation) была переименована в Motors Liquidation Company. Автопроизводитель подписал соглашение о продаже своих ключевых активов новой компании, контрольный пакет которой будет принадлежать правительству США. В конце апреля 2010 года компания заявила о досрочном погашении долга перед правительствами США и Канады.

General Motors была основана в 1908 году и сегодня выпускает легковые и грузовые автомобили в 34 странах, продает и осуществляет техобслуживание - в 140 странах.

Штаб-квартира концерна находится в Детройте, штат Мичиган, общая численность персонала - 244,5 тысячи человек.

Крупнейшим рынком сбыта GM являются США, за ними следуют Китай, Бразилия, Великобритания, Канада, Россия и Германия.