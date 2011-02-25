Заливы Северной и Центральной Балтики заблокированы льдами

Помимо Рижского, льдами закрыт Финский и Ботнический заливы, поэтому движение судов ограничено и осложнено практически по всей Северной и Центральной Балтике.

По данным шведского сайта прогнозов погоды для помощи в навигации www.smhi.se, льды плотно покрывают Балтику.

Специалисты Рижского порта называют нынешнюю зиму одной из самых сложных после зимнего сезона 1993 года, сообщает РЖД-Партнер.