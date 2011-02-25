Ford отзовет 144 тыс. машин в США и Канаде

00:25, 25 февраля 2011
Транспорт/Связь
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Ford Motor Co сообщила об отзыве примерно 144.000 популярных внедорожников F-150 в США и Канаде из-за проблем с подушками безопасности, сообщает Рейтер.

Подлежащие ремонту машины были произведены в период с ноября 2004 по июнь 2005 года на заводе в городе Норфолк (Виргиния).

У данных автомобилей есть дефект в руле управления, приводящий к неожиданному раскрытию подушек безопасности из-за короткого замыкания в системе.

Ford сообщила, что получила ряд жалоб на проблемы с подушками безопасности. В большинстве случаев подушки раскрывались через несколько секунд после включения автомобиля.

За первые два месяца текущего года Ford отозвала более миллиона автомобилей. За весь 2010 год отзыв коснулся более 600.000 машин.

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