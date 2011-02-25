"Шкода" планирует вдвое увеличить выпуск машин и сменить логотип

Чешский автомобильный гигант "Шкода" намерен представлять новую модель автомобиля каждые шесть месяцев, начиная с 2012 года, сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря "Шкоды" Эвжена Краускопфа, лидер чешского автомобилестроения также "меняет дизайн своего логотипа, который появится на всех новых автомобилях с 2012 года". Согласно новой стратегии, компания планирует до 2018 года в два раза увеличить объем выпускаемой продукции и довести его до 1,5 миллиона автомобилей в год. В течение 2011 года чешский автогигант представит новый семейный автомобиль, несколько меньший, чем "Шкода-Фабиа".