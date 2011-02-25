Польша не успеет построить всю автостраду до границы с Украиной к Евро-2012

Варшава. Польша не успеет построить полностью автостраду А4, которая должна была объединить западную и восточную границы страны, к финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь Генеральной дирекции национальных дорог и автострад (GDDKiA) Марчин ХАДАЙ.

Он отметил, что к европейскому футбольному чемпионату, который Польша проводит вместе с Украиной, точно не будет построен 20-километровый участок из-за срыва контракта одним из исполнителей.

"К сожалению, это однозначно перечеркивает шансы (на сооружение всей автострады)", - сказал пресс-секретарь.

В то же время собеседник агентства отметил, что другие участки А4, которые сооружают около 10 других исполнителей, будут сданы в эксплуатацию к началу чемпионата.

«На сегодня нет ни одной угрозы относительно других участков», - сказал он.

М.ХАДАЙ отметил, что государственная администрация по управлению дорогами GDDKiA планирует подготовить к Евро-2012 специальный объезд части недостроенной автострады, длина которой должна быть тоже около 20 км.

Пресс-служба GDDKiA сообщила, что 23 февраля разорвала контракт с польско-македонским консорциумом NDI SA–SB Granit S.A. из-за срыва графика выполнения работ.

Согласно сообщению дорожной администрации, консорциум, который должен был уже построить свою часть автострады на 50%, выполнил лишь 17% необходимых работ.

GDDKiA отметила, что консорциум из-за невыполнения контракта будет вынужден заплатить штраф в размере 10% от суммы договора, которая составляет 620 млн. злотых (1$=2,9 PLN).

Справка УНИАН. А4 - самая длинная автострада в Польше, которая является продолжением европейской международной дороги E40 и которая тянется в южной части страны с запада к востоку.

На сегодня построено 440 километров автострады, которая проходит мимо Вроцлава, Ополе, Катовице и Кракова, а свыше 200 км строится – практически из Кракова до границы с Украиной.