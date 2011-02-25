«УкрАВТО» заявляет, что не поставляло Opel Combo по программе «Сельская медицина»

Дистрибьюторская компания ООО «Дженерал Авто Груп» (правопреемник ООО «УкрАвтоЗАЗ-Сервис»), которая входит в состав предприятий корпорации «УкрАВТО» и является импортером автомобилей Opel в Украине, заявляет, что не поставляла автомобили Opel Combo по программе «Сельская медицина».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ООО «Дженерал Авто Груп».

В сообщении отмечается, что поставка автомобилей медицинского назначения осуществлялась в рамках контракта, заключенного между Министерством здравоохранения Украины в лице госпредприятия «Укрмедпостач» и австрийской компанией «ФАМЕД Инжиниринг ГмбX & КО КГ».

«Корпорация «УкрАВТО» в лице «УкрАвтоЗАЗ-сервис», которая является официальным дистрибьютором автомобилей Opel в Украине, не имеет отношения к приобретению и поставкам этих автомобилей. Кроме того, корпорация «УкрАВТО» не сотрудничает и никогда не сотрудничала с банком Uni Credit Bank Austria AG, так как их финансовые предложения менее привлекательны, чем предложения наших нынешних банков-партнеров», – отмечается в сообщении.

Компания отмечает, что Киевским головным центром «УкрАВТО» были оказаны только услуги по таможенному оформлению поставленных из Австрии автомобилей, так как государственное предприятие «Укрмедпостач» аккредитовано на таможенном терминале, расположенном на территории КГЦ «УкрАВТО».

Как сообщал УНИАН, 21 февраля т.г. Главным управлением по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины закончено досудебное следствие по уголовному делу, в которое объединены два уголовных дела, возбужденные в отношении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, злоупотребление властью или служебным положением, повлекшие тяжкие последствия и нарушения бюджетного законодательства).

21 февраля следователем предъявлено окончательное обвинение и объявлено об окончании досудебного следствия. Согласно действующему законодательству, Ю.ТИМОШЕНКО вместе с адвокатом должна ознакомиться со всеми материалами уголовного дела, и после этого дело будет направлено в суд.

ГПУ обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в превышении власти и служебных полномочий во время закупки под гарантии правительства и ввоза на территорию Украины якобы специализированных медицинских автомобилей Opel Combo. Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет 67 млн. грн.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО предъявлено обвинение в нецелевом использовании 180 млн. и 200 млн. евро, которые Украина получила по Киотскому протоколу, и в нанесении государству других убытков.

Ю.ТИМОШЕНКО опровергает все обвинения.

Справка УНИАН. ООО «Дженерал Авто Груп» (правопреемник ООО «УкрАвтоЗАЗ-Сервис») входит в состав предприятий Корпорации «УкрАВТО» и является импортером и дистрибьютором автомобилей Opel и запасных частей к ним. Сейчас дилерская сеть центров Opel насчитывает 45 фирменных салонов по всей территории Украины. С 11 января 2011 года дистрибьюторская компания «УкрАвтоЗАЗ-Сервис» сменила название на «Дженерал Авто Груп».

Корпорация «УкрАВТО» – крупнейший производитель автомобилей в Украине и Польше, дистрибьютор и поставщик сервисных услуг. В активе «УкрАВТО» – успешное многолетнее сотрудничество с Daimler, Chrysler, General Motors, Nissan, Toyota, Chery и «АвтоВАЗ».

В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.