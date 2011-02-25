ЮЖД введет услугу Wi-Fi на вокзалах Харькова, Полтавы, Сум и Купянска

В 2011 году беспроводной Интернет Wi-Fi планируется ввести на вокзалах Харьков-Пассажирский, Полтава-Южная, Полтава-Киевская, Сумы, Купянск-Узловой.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Южной железной дороги (ЮЖД).

Согласно сообщению, внедрение Wi-Fi проводится в рамках государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Евро-2012. Кроме того, к Евро-2012 предусмотрено внедрение автоматизированной системы регулирования «Электронная очередь» к билетным кассам на вокзалах; а также - внедрение системы информационного обеспечения болельщиков Евро-2012, в том числе беспроводной Интернет, интернет-кафе.