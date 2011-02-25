ЮЖД разрабатывает систему спутникового слежения за поездами Hyundai

В рамках подготовки к Евро-2012 специалистами Информационно-вычислительного центра Южной железной дороги (ЮЖД) началась разработка системы спутникового слежения за скоростными поездами Hyundai.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба ЮЖД.

Согласно сообщению, в связи с организацией скоростного движения скоростными поездами на участках Южной железной дороги Гребенка — Полтава — Красноград — Лозовая и Гребенка — Полтава — Люботин — Харьков возникает необходимость в осуществлении мер по обеспечению безопасности пассажиров на станциях и остановочных пунктах по пути следования скоростных поездов, а также по слежению за данными подвижными составами. Ныне действующие средства слежения за продвижением поездов не позволяют в полной мере обеспечить своевременность передачи информации о продвижении скоростных поездов в национальную систему оперативного управления перевозочным процессом.

В связи с этим, для обеспечения передачи информации в автоматическом режиме (без вмешательства человека) подготовлены технические требования к бортовому оборудованию и функциям GPS/GSM/GPRS, которые должны быть установлены на поездах Hyundai. Как отмечают на дороге, такая система особенно актуальна на участках, где данные поезда будут продвигаться со скоростью свыше 140 км/ч.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 г. состоялось подписание контракта ЮЖД с компанией "Hyundai Corporation» на поставку 10 новых межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации для введения в Украине скоростного железнодорожного движения. В соответствии с контрактом, 6 электропоездов будут поставлены до Евро-2012, еще 4 – после проведения чемпионата. Поезда будут способны развивать скорость до 160 км/ч, что является первым шагом на пути внедрения высокоскоростного пассажирского движения в Украине.