Южная железная дорога внедряет навигационные системы

Специалистами Информационно-вычислительного центра Южной железной дороги совместно с харьковскими предприятиями ООО «Хартэп», НПП «Хартрон-Инкор» внедряется система спутникового слежения и оповещения пассажиров о движении электропоездов «Навигация–Информатизация–Управление» (АС НИУ-Э).

Как сообщила УНИАН пресс-служба ЮЖД, для этого были установлены бортовые интеллектуальные комплексы на 12 электропоездах. В состав комплексов входят GPS/GPRS-терминалы, позволяющие определять географическое положение электропоездов и передавать данные на сервер.

Для оповещения пассажиров на станциях Харьков-Пассажирский, Дергачи, Слатино, Казачья Лопань в залах ожидания установлены плазменные панели, которые отображают местонахождение пригородных поездов на участке, а на остановочных пунктах – информационные табло и громкоговорители, которые оповещают пассажиров о приближении электропоездов, исходя из актуального расписания и реального продвижения электропоездов по участку. Аналогичную систему планируется внедрить на участке Харьков-Пассажирский — Тополи.

Кроме того, совместно с ООО «Хартэп» в данный момент идет разработка навигационной системы оповещения ремонтных бригад о приближении подвижного состава во время проведения ремонтных работ (АС НИУ-РБ). С помощью данной системы ремонтные бригады путейцев, сигналистов и энергетиков будут заранее оповещаться о прохождении поездов, что существенно повысит безопасность движения при выполнении ремонтных работ, а также внесет качественные изменения в технологию работы службы пути. Устанавливаться системы будут на локомотивы, дрезины и дефектоскопные тележки, а работники ремонтных бригад будут оснащаться мобильными навигационными терминалами размером с мобильный телефон. Полигоном для внедрения данной системы навигационного оповещения планируется выбрать участок Лозовая — Казачья Лопань.