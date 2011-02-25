Кабмин удвоил страховые выплаты пассажирам от несчастных случаев на транспорте
Правительство поддержало инициативу Министерства инфраструктуры Украины вдвое увеличить размер страхового платежа по обязательному личному страхованию от несчастных случаев на транспорте.
Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства инфраструктуры, соответствующее решение закреплено постановлением Кабинета министров Украины от 23 февраля 2011 г. №146 «О внесении изменений в Положение об обязательном личном страховании от несчастных случаев на транспорте».
Согласно документу, страховая сумма для каждого застрахованного выросла с 3 тыс. до 6 тыс. необлагаемых минимумов: с 51 тыс. грн. до 102 тыс. грн.
Страхование распространяется на пассажиров железнодорожного, морского, внутреннего водного, автомобильного и электротранспорта (кроме внутреннего городского) во время поездки или пребывания на вокзале, в порту, на станции, пристани.
Размер страхового тарифа по обязательному личному страхованию водителей на железнодорожном, автомобильном и электротранспорте при этом составит 0,18% страховой суммы за каждого застрахованного.
Как отмечают в министерстве, принятием этого решения правительство привело размер страховой суммы по страхованию от несчастных случаев на транспорте в соответствие с уровнем, который соответствует сегодняшним реалиям по стоимости медицинской помощи (реабилитации) пострадавшим, захоронению погибших, материальной компенсации в связи с потерей кормильца в авариях и дорожно-транспортных происшествиях на транспорте.