В «Борисполе» внедрена высокотехнологичная информационная система

В аэропорту «Борисполь» успешно выполнен проект по внедрению современных информационных технологий в систему управления процессами авиационной деятельности.

Как сообщает УНИАН пресс-служба аэропорта, автоматизированная система управления ресурсами позволит оптимизировать процессы планирования, усилит контроль за выполнением операций, повысит их надежность и качество.

Проект осуществлялся в течение двух лет и состоял из трех этапов. Первый этап предусматривал автоматизацию процессов планирования, учета и контроля рабочего времени персонала, задействованного в службах наземного обслуживания воздушных судов и авиационной безопасности аэропорта. Кроме того, на этом этапе была осуществлена автоматизация управления базой данных технических ресурсов (средств перронной механизации, спецтранспорта), что позволило определять необходимое количество техники в зависимости от интенсивности выполнения авиарейсов.

На втором этапе была внедрена система автоматизации процедур планирования и учета использования мест стоянок воздушных судов на перронах аэродрома, а также выходов на посадку пассажиров в терминалах аэропорта.

Третий этап позволил автоматизировать процедуры оперативного планирования, учета и контроля использования ресурсов в процессах разгрузки/погрузки багажа, грузов, почты, внутренней уборки воздушных судов, управления процессом подачи трапов, погрузчиков, транспортеров при выполнении суточного плана полетов.

Как отмечается в сообщении, использование современных высокотехнологичных информационных технологий в условиях интенсивного развития инфраструктуры аэропорта «Борисполь» является необходимой мерой на пути его интеграции в систему ведущих европейских аэропортов.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» является главными воздушными воротами Украины и обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы на 100 маршрутах международных и украинских рейсов.