Работа Винницкого авиационного завода будет возобновлена – ОГА

Работу Винницкого авиационного завода планируется возобновить, сообщила корреспонденту УНИАН помощник главы Винницкой облгосадминистрации Ирина КРАВЧЕНКО.

По словам главы Винницкой облгосадминистрации Николая ДЖИГИ, компания «Мотор Сич» изъявила желание взять в управление государственное предприятие «Винницкий авиационный завод» и наладить на нем выпуск моторов для самолетов.

Н.ДЖИГА отметил, что с руководством «Мотор Сич» достигнута предварительная договоренность о размещении соответствующего заказа на авиазаводе, о чем составлен протокол намерений.

«Есть все перспективы восстановить производство на авиазаводе. На базе предприятия будет собираться техника для авиационной промышленности. Наш завод имеет все разрешения и специалистов», - сказал губернатор.

Он также сообщил, что сейчас предприятие проходит процедуру банкротства. Задолженность по зарплате работникам завода по состоянию на 1 февраля составляет 985,3 млн. грн.

Справка УНИАН. Запорожское ОАО “Мотор Сич” - одно из крупнейших предприятий в мире по выпуску авиационных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. В состав ОАО “Мотор Сич” входят структурные единицы, расположенные на территории Украины: Запорожский моторостроительный завод, Запорожский машиностроительный завод им. Омельченко, Снежнянский машиностроительный завод, Волочисский машиностроительный завод, авиакомпания «Мотор Сич».