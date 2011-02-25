Председателем правления ИнАУ переизбрана Попова

Участники первого заседания нового состава Правления Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ), которое состоялось вчера 24 февраля, избрали председателем Правления Татьяну ПОПОВУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ИнАУ.

Заместителем председателя Правления избран Александр ОЛЬШАНСКИЙ.

Отмечается, что Т.ПОПОВА избиралась председателем Правления ИНАУ, начиная с 2003 года. А.ОЛЬШАНСКИЙ также уже третий год подряд избирается заместителем председателя Правления ИНАУ.

Как сообщал УНИАН, на состоявшемся 18 февраля т.г. 12-м съезде Интернет Ассоциации Украины было избрано правление ИнАУ, в которое вошли: Татьяна ПОПОВА (компания "Альфа Каунтер"), Александр ОЛЬШАНСКИЙ ("Интернет Инвест"), Борис БОРИСОВ ("Колокол"), Дмитрий ГРИЩУК ("Индастриал Медиа Нетворк"), Михаил КОМИССАРУК ("Укрнет"), Виктория КРАВЧЕНКО ("Топ Нэт"), Александр КУЛЬЧИЦКИЙ ("Телесистемы Украины"), Иван ПЕТУХОВ ("Адамант"), Александр ФЕДИЕНКО ("ИМК"), Андрей НАГОРНЮК ("В.О.К.С.") и Алексей ТИТОВ («WebMoney Transfer»).

Справка УНИАН. Интернет Ассоциация Украины - открытое добровольное объединение юридических лиц, которое объединяет свыше 100 участников рынка информационно- коммуникационных технологий. Основной вектор деятельности ИНАУ связан с перестройкой информационного общества в Украине и направлен на консолидацию усилий всех участников ИКТ-рынка относительно развития украинского сегмента Глобальной сети.