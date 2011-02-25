Убыток «Астелита» за 2010 год снизился на 9,7%

Убыток оператора мобильной связи «Астелит» (ТМ life:)) в 4-м квартале 2010 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 22,6%, и составил 30,5 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Убыток «Астелита» за весь 2010 год снизился на 9,7% по сравнению с 2009 годом и составил 101 млн. долл.

В 2010 году доход компании снизился на 3,4% - до 339,3 млн. долл., по сравнению с предыдущим годом (351,1 млн. долл.), а в четвертом квартале 2010 года доход снизился на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 81 млн. долл.

Также сообщается, что в 2010 году компания повысила операционную рентабельность и утроила показатель EBITDA по сравнению с прошлым годом. В 2010 году life:) достиг EBITDA на уровне 64,5 млн. долл., в то же время увеличив маржу EBITDA на 13,3 пункта - до 19,0% с 5,7% в 2009 году, и на 13,2 пункта - до 20,6% в четвертом квартале 2010 года с 7,4% в четвертом квартале 2009 года. Основными факторами роста стали реструктуризация тарифов для уменьшения расходов на интерконнект и комплекс мер по сокращению затрат компании.

В 2010 году life:) внес изменения в методологию подсчета активных абонентов, что повлияло на число зарегистрированных и активных в течение трех месяцев абонентов, которое в четвертом квартале 2010 года составило 9,1 млн. и 6,1 млн. соответственно. Позитивным результатом изменения методологии подсчета стал рост квартального показателя ARPU (доход на одного абонента в месяц) по активным абонентам, который увеличился на 5,4%, по сравнению с прошлым годом, и на 10,0% в четвертом квартале 2010 года, по сравнению с таким же периодом 2009 года (в 2010 году составил 3,9 долл.).

Капитальные инвестиции компании в 4-м квартале 2010 года составили 21,4 млн. долл., что в 5 раз ниже, чем в 4-м квартале 2009 года (106,8 млн. долл.). Капитальные инвестиции за 2010 год составили 66,5 млн. долл., что втрое меньше, чем за 2009 года (216 млн. долл.).

Справка УНИАН. По состоянию на конец 2010 года, life:) обслуживает 9,1 миллиона абонентов. Сегодня сеть life:) охватывает территорию, на которой проживает 96% населения страны. Оператор предоставляет роуминг в 172 странах мира благодаря 468 партнерам.