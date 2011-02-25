«Укртелеком» расширил покрытие сети мобильной связи в девяти городах

Компания «Укртелеком» расширила покрытие сети мобильной связи в девяти городах Украины.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Семь городов - на Западной Украине, в частности, покрытие уже есть в популярных туристических и курортных городах - Моршине, Трускавце, Коломые, Мукачево и в Каменец-Подольском, а также в Стрые и Черткове.

Воспользоваться услугами мобильного доступа к Интернету и мобильной связью теперь могут также жители крымского Бахчисарая и Таврийска в Херсонской области.

На сегодняшний день сеть мобильной связи «Укртелекома» развернута в 25 регионах Украины.

Справка УНИАН. «Укртелеком» – национальный оператор, монополист в отрасли фиксированной телефонии (12,13 млн. абонентов). Предоставляет услуги мобильной связи – более 600 тыс. абонентов и доступа в Интернет – более 1,1 млн. абонентов.

Согласно финансовому отчету компании, убыток «Укртелекома» в 2010 г. по сравнению с 2009 г. снизился почти в 2 раза и составил 258,77 млн. грн. (в 2009 году - 461,53 млн. грн.). Доход «Укртелекома» в 2010 г. снизился на 1,6% по сравнению с 2009 г. и составил 8006,6 8 млн. грн. (с НДС). Чистый доход компании в 2010 г. - 6,749 млрд. грн.