Открыта новая автопаромная линия Ильичевск - Стамбул

В четверг, 24 февраля, первым судозаходом теплохода «Sea Partner» в ГП «Ильичевский морской торговый порт» открыта новая автопаромная линия SIA «SEA LINES LTD." между Украиной и Турцией.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, судно «Sea Partner» длиной 184,60 м, шириной 23,5 м и осадкой 6,369 м объединит два порта - Ильичевск (Украина) и Стамбул (Турция).

Сервис запланировано регулярно обеспечивать двумя судозаходами еженедельно. Эта линия дополняет перечень регулярных железнодорожно-паромных линий, соединяющих ГП «Ильичевский морской торговый порт» с портами Болгарии, Грузии, Турции, Греции, Испании, Румынии.

Как напоминают в министерстве, железнодорожно-паромные перевозки проходят по маршрутам Ильичевск (Украина) - Варна (Болгария) - Поти/Батуми (Грузия) и Ильичевск (Украина) - Дериндже (Турция). На линиях работают пять паромов: болгарские паромы "Герои Одессы" и "Герои Севастополя», украинские паромы «Герои Шипки» и «Герои Плевны» вместимостью по 108 железнодорожных вагонов или большегрузных автомобилей каждый. Линию «Ильичевск — Поти (Грузия)" обслуживает паром под грузинским флагом «Грейфсвальд» вместимостью 50 вагонов и 50 автомобилей. Железнодорожные паромы, которые ранее перевозили только вагоны с грузом, сейчас загружаются также крупнотоннажными контейнерами, легковыми и грузовыми международными автопоездами.

Ро-ро перевозки происходят по линиям «Neptun Lines, Piraeus» и «Marmara Cenk Line». Основными портами судозаходов являются Валенсия (Испания), Пирей (Греция), Констанца (Румыния), Дериндже (Турция), Зонгулдак (Турция). Ежемесячно суда линии «Neptun Lines, Piraeus» осуществляют три судозахода в порт. Емкость судов составляет до 1600 легковых автомобилей. Cудно линии «Marmara Cenk Line» емкостью до 600 легковых автомобилей осуществляют 4-5 судозаходов ежемесячно.

Справка УНИАН. В составе ГП «Ильичевский морской торговый порт» действует железнодорожно-паромная переправа, мощность железнодорожно-паромного комплекса установлена на уровне 4,5 млн. т грузов в год.

Железнодорожно-паромный комплекс имеет пирс с двумя причалами (№26 и № 27), двумя подъемно-соединительными мостами стационарно-берегового типа, системой железнодорожных путей для подачи вагонов, пунктами управления процессами погрузки и выгрузки паромов. В составе железнодорожно-паромного комплекса также контейнерно-автотранспортная площадка емкостью на 450 контейнеров и 30 автопоездов. Площадка оборудована двумя железнодорожными путями для обработки железнодорожных платформ с контейнерами, складом для хранения опасных грузов.

В составе ГП «Ильичевский морской торговый порт» также работает ро-ро комплекс, который способен обрабатывать суда соответствующей специализации как для приема, так и для отгрузки морем накатной техники. Пропускная способность ро-ро комплекса позволяет обработать 4300 ед. автомашин типа «TIR», 250 тыс. ед. легковой автотехники, 70 тыс. т генеральных грузов в год. На двух складских площадках одновременно может храниться до 11 тыс. легковых автомобилей.

Железнодорожно-паромная переправа и комплекс ро-ро действуют на территории пункта пропуска через государственную границу ИМТП.