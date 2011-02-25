Министр железных дорог Китая уволен за финансовые махинации

Министр железных дорог Китая Лю Чжицзюнь, обвиняемый в нарушении партийной дисциплины, освобожден от занимаемой должности, сообщает РИА Новости со ссылкой на Синьуха.

В феврале 58-летний министр был уличен в "серьезном нарушении дисциплины". Тогда решением Центральной комиссии компартии Китая по проверке дисциплины чиновник был лишен поста секретаря партийной группы Министерства железных дорог. В пятницу решением Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Лю Чжицзюнь был смещен с поста министра железных дорог, который он занимал с 2003 года.

О том, какого рода нарушение партийной дисциплины совершил чиновник, не сообщается. По всей видимости, вменяемые ему нарушения носят коррупционный характер. По версиям китайских СМИ, высокопоставленный чиновник мог быть причастен к крупным финансовым махинациям при строительстве в Китае высокоскоростных железных дорог.

Новым главой железнодорожного ведомства стал 62-летний Шэн Гуанцзу, ранее занимавший пост начальника Главного таможенного управления.