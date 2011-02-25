В Германии опять бастуют машинисты немецких железных дорог

Более 80% машинистов немецких железных дорог в пятницу приняли участие в так называемой предупредительной забастовке, сообщает РИА Новости со ссылкой на организатора акции, профсоюз GDL. Это уже вторая стачка за неделю, первая прошла во вторник.

По свидетельству корреспондента РИА Новости, сегодня на главном вокзале в Берлине в часы проведения акции было спокойно. Многие пассажиры знали о планировавшейся забастовке и заранее позаботились об альтернативных маршрутах. Скопления недовольных граждан на вокзале не наблюдалось, на перронах оставались лишь несколько больших групп иностранных туристов, полицейские и путешествующие самостоятельно отдельные пассажиры. Городская электричка S-Bahn работала в соответствии с расписанием. При входах на перрон для пассажиров вывешены объявления о забастовках с номерами телефонов сервисных служб и адресами интернет-сайтов, а при входе на вокзал желающие могут получить бесплатно горячий чай или кофе. Машинисты требуют заключения тарифных договоров между железнодорожной компанией Deutsche Bahn и частными конкурирующими фирмами для примерно 26 тысяч сотрудников, занятых в отрасли. Таким образом, профсоюз хочет добиться среднего уровня зарплат. Кроме этого профсоюз требует от Deutsche Bahn прибавки к зарплате в размере 5%. Концерн, в свою очередь, предлагает прибавку в размере 1,9%. Переговоры работодателя и профсоюза идут уже несколько месяцев.