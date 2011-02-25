Минобороны получит из бюджета почти 66 млн. грн. на ремонт вертолетов

Министерство обороны Украины получит из государственного бюджета почти 66 млн. грн. на ремонт вертолетов, которые будут использоваться в миротворческих операциях.

Как сегодня сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, Кабинет министров Украины 23 февраля принял распоряжение № 138-р “О передаче в 2011 году некоторых бюджетных назначений Министерству обороны”.

Этим распоряжением правительство разрешило передать бюджетные назначения, предусмотренные в 2011 году Министерству финансов в общем фонде государственного бюджета по программе “Государственные капитальные расходы, которые распределяются Кабинетом Министров Украины”, в сумме 65 млн. 86,5 тыс. грн. Министерству обороны по программе “Обеспечение участия в международных миротворческих операциях”.

Эти средства Министерство обороны направит на проведение в первом квартале текущего года ремонта шести вертолетов Ми-8МТ, трех вертолетов Ми-24П и укомплектование двух технических аптечек для обеспечения их участия в международных миротворческих операциях.