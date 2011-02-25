32 судна попали в ледовый плен в Рижском заливе

По данным министерства сообщения Латвии, в Рижском заливе во льдах сейчас находится 32 судна и 9 из них – продолжительное время.

Чтобы избежать увеличения застрявших во льдах судов, ведомство поручило Латвийской морской администрации и Службе береговой охраны своевременно извещать капитанов порта о ситуации.

Кроме того, в министерстве призывают по возможности не планировать судозаход в Рижский залив и одноименный порт. Также должно строго контролироваться соблюдение капитанами зимних ограничений для судов, чья мощность должна быть не менее 1600 kW и ледовый класс не ниже 1C.

Сообщается, что угрозы здоровью людей, находящихся на вмерзших судах, нет, поэтому чрезвычайные меры не вводятся. При необходимости возможна эвакуация людей на вертолете, отмечают в ведомстве.

Между тем выясняется, есть ли в других портах свободные ледоколы.

По данным метеослужбы республики, морозная и безветренная погода в Латвии продержится еще 2–3 недели, сообщает РЖД-Партнер.