Паром «Святой Стефан-2» прибудет в Ливию 27 февраля

Паром «Святой Стефан-2» прибудет в Ливию к порту города Рас-Лануф 27 февраля для эвакуации граждан России, Украины и других стран.

Об этом УНИАН сообщили в МИД России.

«Сегодня в 00.30 из итальянского порта Бари по направлению к порту Рас-Лануф вышел паром «Святой Стефан-2» вместимостью до 1 тысячи человек, который должен принять на борт 842 человека, включая 123 российских и 719 иностранных граждан. Ориентировочное время его прибытия в порт Рас-Лануф – вечер 27 февраля», - говорится в сообщении.

По информации МИД РФ, в Ливии продолжаются массовые антиправительственные выступления. Оценочные данные о количестве погибших в столкновениях между оппозицией и лояльными властям силами варьируются от 1 до 2 тысяч человек.

По информации источника в дипломатических кругах Украины, на данном пароме планируется эвакуация не менее 40 граждан Украины.

Как сообщал УНИАН, самолетами МЧС РФ из Ливии в Москву было эвакуировано 39 граждан Украины.