В Днепропетровске проезд в маршрутках повышается до 2,5 грн.

В Днепропетровске с 5 марта тарифы на проезд в маршрутных такси повышаются на 50 коп. – до 2,5 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял исполком Днепропетровского горсовета 23 февраля т.г.

По словам директора департамента транспорта и связи Днепропетровского горсовета Валентина МОВЧАНА, на социально значимых маршрутах (маршруты, которые не пересекаются с маршрутами электротранспорта) в обычном режиме за проезд нужно будет платить уже не 1 грн., а 1,50 грн., а на автобусных маршрутах общего пользования в режиме маршрутного такси стоимость проезда с 2 грн. возрастет до 2,50 грн.

«Перевозчики неоднократно обращались с просьбой о повышении тарифов. Свою просьбу они обосновывали повышением стоимости топлива на 60%, запчастей – в 2 раза и т.д. Приказ Минтранса позволяет в случае повышения стоимости гоюче-смазочных материалов на 50% рассматривать вопросы и о повышении тарифов на перевозки. У перевозчиков были все основания требовать от властей повышения тарифов», – сказал В.МОВЧАН.

По его данным, в Днепропетровске на 154 маршрутах работает порядка 2300 маршрутных такси.

Также В.МОВЧАН сообщил, что вопрос о повышении стоимости проезда в трамваях и троллейбусах пока не рассматривается и тариф остается на уровне 1 грн.