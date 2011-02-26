В Триполи прибыл самолет ВСУ для эвакуации украинцев из Ливии

Сегодня, 26 февраля, в 5.04 с военной площадки международного аэропорта «Борисполь» вылетел и в 9.04 осуществил посадку в аэропорту столицы Ливийской Арабской Джамахирии городе Триполи военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте печати и связей со средствами массовой информации Минобороны.

Это уже второй рейс украинского военно-транспортного самолета, которым пилотирует экипаж во главе с командиром корабля летчиком I класса подполковником Владимиром БУХАЛЬСКИМ, в рамках операции по эвакуации граждан нашего государства с территории Ливии. Во время первого рейса, который был осуществлен 23-24 февраля, на Родину из Ливии было доставлено 152 пассажира, в частности, 38 детей, из которых 6 младенцев, и 47 женщин.

В Триполи самолет Ил-76МД планирует взять на борт граждан Украины и других государств, которые в связи с дестабилизацией общественно-политической ситуации в Ливийской Арабской Джамахирии изъявили желание покинуть ее территорию.

Экипаж самолета обеспечен специальной спутниковой аппаратурой, которая способна обеспечить постоянную связь между экипажем в Триполи и Киевом в условиях отсутствия работы каких-либо средств связи в Ливии.

Также на борту самолета находятся два врача, которые в любой момент смогут оказать квалифицированную медицинскую помощь пассажирам. Кроме того, на борт самолета были загружены комплекты теплых одеял, сухие пайки и минеральная вода в расчете на 200 пассажиров.

О времени прибытия военно-транспортного самолета Ил-76МД Воздушных Сил ВС Украины из Триполи в международный аэропорт “Борисполь” будет сообщено дополнительно.