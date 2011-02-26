Украина может потерять рынок сбыта самолетов в Юго-восточной Азии

Серьезным последствием социальных потрясений в странах Юго-восточной азии для Украины может стать потеря рынка в этом регионе, считает генеральный директор Харьковского авиазавода Анатолий МЯЛИЦА.

Как передает корреспондент УНИАН, свою тревогу о возможной потере традиционного рынка сбыта руководитель одного из ведущих производителей отечественной авиатехники высказал на заседании совета по вопросам промышленной политики при Харьковском городском совете.

«Я считаю, что в мире произошли страшные события, в результате которых рынки Ливии, Египта, Алжира и Туниса перестают быть нашими. Туда придут другие предприятия. И если в этих странах произойдет переход от светской власти к режимам исламистского толка, нам будет очень сложно», - сказал А.МЯЛИЦА.

При этом он считает, что ситуацию усугубляет состояние самой украинской авиационной промышленности.

«Если в свое время наш завод выпускал 60 самолетов в год, - сказал А.МЯЛИЦА, то сегодня мы способны выпускать 24 самолета. Но на самом деле мы отстали по количеству самолетов не в два-три раза: мы отстали гораздо больше: в разы, в десятки раз, потому что совершенно другая ситуация сейчас и на рынке рабочей силы, и на рынках сбыта».

Справка УНИАН. Традиционными рынками сбыта самолетов для авиастроительных предприятий Украины в последние десятилетия являлись, в частности, страны Азии, Африки, Латинской Америки, а также бывшего СССР.